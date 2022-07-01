Багдад, , 13:13 — REGNUM Правительство Ирака готово предоставить площадку для проведения саммита о нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Об этом 1 июля сообщает информационное агентство Shafaq со ссылкой на заявление главы МИД Ирака Фуада Хусейна.

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Хусейн уже провёл телефонные переговоры со своим иранским коллегой Хоссейном-Амиром Абделлаяхьяном. В ходе переговоров министр выразил надежду на установление прочных связей между двумя соседними странами.

Ранее СМИ сообщали о том, что Иран и Саудовская Аравия планируют провести встречу министров иностранных дел двух стран, итогом которой должно стать подписание соглашения о нормализации отношений между двумя странами.