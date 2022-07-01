Посёлок городского типа Суксун, Пермский край, 1 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Пермском крае в ночь на 29 июня выпал снег. Такой информацией делятся пользователи соцсетей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Снег выпал в деревне Дикое Озеро Суксунского района. Осадки быстро растаяли.

Метеорологи сообщили, что снег выпал в восточной части региона и в горах. Официально снег отметила только метеостанция в Бисере.

Напомним, ранее в регионе прогнозировали аномально холодную неделю — с 27 июня по 3 июля. Не исключали осадки в виде снежной крупы.