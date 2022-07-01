Сидней, Австралия, 1 июля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Министр транспорта Нового Южного Уэльса, самого населенного штата Австралии, Дэвид Эллиотт назвал продолжающуюся забастовку железнодорожников «политически мотивированной кампанией», поскольку жители штата продолжают страдать от длительных задержек в расписании. Об этом 1 июля сообщил телеканал NineNews.

Сидней, Австралия

Это произошло после того, как ранее на этой неделе Эллиотт пообещал выделить 264 миллиона долларов на ремонт новых составов. На пресс-конференции 1 июля министр отметил, что правительство штата уже удовлетворило требования профсоюза дать единовременную выплату железнодорожникам в размере 3185 долларов и гарантировать два отдельных повышения заработной платы в течение следующих 12 месяцев.

«Сегодня профсоюз железнодорожников хочет поставить себя в ситуацию, когда он будет втянут в несколько различных споров. Он не хочет гармонии на наших железных дорогах … Хватит, пора остановиться», — призвал Эллиотт.