Москва, , 13:03 — REGNUM Военнослужащие украинской армии уклоняются от участия в боевых действий, сообщили 1 июля в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе брифинга в министерстве рассказали об успехах союзных сил при наступлении на Лисичанск.

«Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска», — рассказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что украинское командование скрывает факты неукомплектованности своих подразделений. Например, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем у села Новая Полтавка в ДНР в строю осталось не более 20% личного состава от штатной численности.