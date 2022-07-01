Новосибирск, 1 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Разработчики систем информационной безопасности из Новосибирской области активно развивают импортозамещение. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития и связи региона Антон Лошаков.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

«Работа с российскими программными и аппаратными решениями — основной ориентир IT-сектора, — подчеркнул Лошаков. — Сегодня степень защищённости информационных систем у нас достаточно высокая. Областное правительство более десяти лет реализует единую политику цифровизации».

Он уточнил, что отечественные решения по защите цифровых данных внедрены и в электронные системы новосибирского правительства.