Москва, , 13:02 — REGNUM Рубль завершил июнь ростом четвертый месяц подряд, расположившись на семилетних максимумах против доллара, который едва удержался над уровнем 50 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Деньги wilkernet

«С начала июня доллар, который не поднимался выше 62,50 руб., подешевел более чем на 16%. На фоне перегретости нашей валюты вопрос разворота котировок остается открытым.

В силу того, что баланс импорта и экспорта продолжает играть на руку рублю, а на процесс его корректировки потребуется время, потенциал укрепления российской валюты, возможно, еще не исчерпан, хотя формирование вершины уже не за горами.

По мере восстановления импорта поддержка рубля будет ослабевать, но прежде USD может успеть не только проверить на прочность уровень 50 руб., но и опуститься от этой отметки еще на 2-3%.

В пользу назревающего разворота говорят недавние намеки властей на возможные валютные интервенции, и в случае продолжения подготовки рынка к вмешательству повышательное давление на перекупленный рубль может ослабеть.

При этом агрессивное повышение ставки ФРС США, которое способствует укреплению доллара на международной арене, не оказывает заметного влияния на поведение рубля, а значит, в предстоящем месяце этот фактор будет иметь опосредованное значение для российского рынка.

В случае смены траектории движения после уверенного восстановления над отметкой 53 руб., важной целью для долларовых быков станет уровень 57 руб., который преграждает путь к зоне 60 руб. Продолжение падения пары поставит под угрозу уровни немногим ниже 50 рублей» — считает эксперт.

Читайте также: Рубль пытается вернуться к уровню 50 за доллар