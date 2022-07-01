Донецк, 1 июля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике из комплекса «Точка-У», сообщили 1 июля в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

VoidWanderer «Точка-У»

«По уточненной информации представительства ЛНР в СЦКК, обстрел города Ровеньки велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У». По городу противником выпущено два ракеты с осколочно-фугасной боевой частью», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что в результате обстрела был уничтожен частный гараж и автомобиль, повреждена контактная сеть железнодорожного полотна, а также повреждено остекление в ряде производственных и административных зданий. Жертв и пострадавших нет.