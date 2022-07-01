Москва, , 13:01 — REGNUM В Кремле и резиденциях президента России Владимира Путина масочный режим пока не отменён. Об этом 1 июля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Медицинские маски Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«У нас пока сохраняется режим такой повышенной предосторожности, даже масочный режим для посетителей в зданиях администрации пока ещё не отменён», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что речь идёт о резиденции главы государства, поэтому здесь дополнительные меры вполне понятны и объяснимы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор отметил все ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.

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