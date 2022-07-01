Брисбен, Австралия, , 13:02 — REGNUM Штат Квинсленд, расположенный на северо-востоке Австралии, расширяет запрет на одноразовый пластик. Местные власти приняли решение, что уже с сентября 2023 года пластиковые микрогранулы, полистироловая упаковка для арахиса и ватные ушные палочки больше не будут доступны для продажи. Об этом 1 июля сообщил телеканал Nine News.

Одноразовый пластик

Правительство Квинсленда под руководством премьер-министра Анастейши Палащук также представило план по поэтапному отказу от одноразовых стаканчиков для кофе, продажа которых будет запрещена в течение следующих пяти лет.

«Использование одноразового пластика носит проблемный характер, и жители Квинсленда ясно дали понять, что хотят избавиться от него … Пластиковые предметы заполняют наши свалки и убивают диких животных», — заявила на пресс-конференции министр окружающей среды Квинсленда Миган Скэнлон.

Скэнлон также дала понять, что правительство штата планирует продолжить запрещать использование и других одноразовых пластиковых предметов.