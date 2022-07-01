Уфа, , 13:05 — REGNUM Жителя Башкирии осудили за хищение свыше одной тысячи тонн газа. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

За решеткой diegoattorney

В суде было установлено, что с 2017 года по 2018 годы один из фигурантов уголовного дела, руководя ООО «Газстройсервис», для исполнения договоренности с двумя предпринимателями распорядился поставить сжиженный углеводородный газ для реализации на заправочных станциях г. Мелеуз.

В материалах дела указано, что при этом отчетная документация оформлена не была, деньги перечислялись на личный счет бизнесмена.

«Выявив недостачу, учредитель фирмы уволил директора компании. Несмотря на это, злоумышленник, вводя в заблуждение сотрудников предприятия, продолжил свою деятельность», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в результате было похищено свыше одной тысяч тонн газа на общую сумму около 23 млн рублей.

«Кроме того, мужчина вместе со своим отцом вывел из законного владения организации имущество общей рыночной стоимостью около 12,5 млн рублей. С этой целью они создали ООО «РЕАЛГАЗ», идентичное наименованию юридического лица, принадлежащего владельцу ООО «Газстройсервис», и оформили переход права собственности на земельный участок и дом в с. Булгаково, а также автомобиль марки «Datsun mi-Do», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что свою вину подсудимые не признали. В результате суд приговорил их к пяти годам и пяти годам шести месяцам колонии общего режима, штрафу 150 тысяч рублей и 250 тысяч рублей, кроме этого суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.