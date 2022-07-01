Москва, 1 июля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. За время проведения спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины российским войсками было уничтожено в общей сложности 226 самолётов, 134 вертолета и 1411 беспилотников украинских вооружённых формирований. Об этом 1 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3948 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что за это же время российскими оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией также были поражены: 32 пункта управления ВСУ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе Катранка Одесской области, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника киевских боевиков в 297 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что два взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) и два артиллерийских взвода киевских боевиков были поражены за сутки российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) в ходе контрбатарейной борьбы в Донбассе.