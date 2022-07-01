Москва, , 12:59 — REGNUM Вооружённые силы России в рамках специальной военной операции на Украине никогда не работают по гражданским целям. Об этом 1 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Напомню слова президента РФ и главнокомандующего, что Вооружённые силы РФ в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям. Не работают по целям гражданским и гражданской инфраструктуры. Вместе с тем, они работают по складам военной амуниции, предприятиям, где осуществляется подготовка и ремонт военной техники, складирования боеприпасов, места сосредоточения и тренировки наёмников, в том числе иностранных наёмников и националистических элементов», — заявил Песков.

Ранее ряд украинских СМИ сообщили о ракетном ударе по жилому дому под Одессой, который произошёл в ночь на 1 июля.