Канберра, , 13:01 — REGNUM В ближайшее время автовладельцам, проживающим в штате Виктория (юго-восток Австралии), будет предложена скидка при продлении их водительских прав, а новые лицензии станут вообще бесплатными. Об этом 1 июля сообщил телеканал Nine News.

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Как объясняют журналисты, щедрый подарок автолюбителям преподнесло правительство штата Виктории, которое начнет процесс приватизации принадлежащей ей транспортной компании VicRoads. Сделка по ее продаже принесет местным властям почти 8 миллиардов долларов.

Как уже заверили власти, полученные деньги будут направлены в специальный Фонд будущего Виктории, чтобы помочь справиться с задолженность штата после помощи гражданам во время пандемии коронавируса.

Водители, которые не получили штрафных баллов или не совершили нарушений правил дорожного движения в течение трех лет до истечения срока действия их водительских прав, получат 25-процентную скидку при продлении лицензии.

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