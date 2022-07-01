Томск, 1 июля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 860 человек. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 130 844 пациента, в том числе 27 за сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования, по состоянию на 1 июля, достигло 132 518. За последние 24 часа выявлено 25 новых носителей коронавируса, шесть заболевших госпитализированы в стационары.