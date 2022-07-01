Новодружеск, , 12:58 — REGNUM Чеченский отряд спецназа «Ахмат» уже находится на подступах к городу Новодружеску в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил 1 июля помощник главы Чечни Апты Алаудинов. Видеосообщение с этой новостью опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Российский спецназ Mil.ru

«Бойцы спецназа «Ахмат» и второго корпуса народной милиции ЛНР форсировали реку Северный Донец и подошли в населённому пункту Новодружеск, который находится к северу от Лисичанска. Бойцы союзных войск окружают позиции украинских сил и планомерно сжимают Лисичанск в клещи», — написал Кадыров.

По словам Алаудинова, полностью находится под контролем российских военных и народной милиции ЛНР Приволье. В течение суток 1 июня планируется освободить город Новодружеск и вступить в Лисичанск.