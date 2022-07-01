Новодружеск, 1 июля 2022, 12:58 — REGNUM Чеченский отряд спецназа «Ахмат» уже находится на подступах к городу Новодружеску в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил 1 июля помощник главы Чечни Апты Алаудинов. Видеосообщение с этой новостью опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
По словам Алаудинова, полностью находится под контролем российских военных и народной милиции ЛНР Приволье. В течение суток 1 июня планируется освободить город Новодружеск и вступить в Лисичанск.