Архипелаг Земля Франца-Иосифа, Архангельская область, , 12:58 — REGNUM На Земле Франца-Иосифа волонтеры движения «Чистый Север — чистая страна» соберут и подготовят к отправке на материк десятки тонн металлолома, сообщает правительство Архангельской области.

Земля Франца-Иосифа Николай Гернет

Всего в экспедиции примут участие четыре волонтера — это жители Москвы, Ханты-Мансийского округа, Томской и Ленинградской областей. До места назначения группа будет добираться на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов».

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году пятеро волонтеров собрали 215 тонн металлолома вблизи полярной аэрологической станции Малые Кармакулы на острове Южный архипелага Новая Земля, очистив тем самым 60 тысяч квадратных метров территории.