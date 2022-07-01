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Робот Дуняша permkrai.ru

На уходящей неделе Telegram-каналы поделились с читателями многими занимательными историями, которые случились в разных регионах России. Выбитая молнией дверь, конкурс по метанию коровьих лепешек и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

Московский дворник нашел на помойке тысячу долларов и 80 тысяч рублей. Как пишет «Москва 24», дворник из Киргизии «в свободное от работы время шарился в мусорных баках», искал металл. В одном из баков ему повезло найти пакет с дождевиком и носками, в одном из которых были десять купюр по 100 долларов, 15 купюр по пять тысяч рублей, пять купюр по тысяче рублей и еще 50 рублей. Мужчина обратился в полицию, которой теперь предстоит выяснить, кому принадлежат носки и деньги.

В Белгороде торговый центр устроил акцию: обещал бесплатно отдать новый диван стоимостью за 100 тысяч рублей тому, кто покинет его последним. Несколько дней город следил за тремя горожанами, которые сидели на диване, не ели и не пили. «Господи, как же хочется диванчик…», — подбадривал соревнующихся канал «ПВА». В итоге не выдержало руководство мебельного торгового центра. Двум участникам, просидевшим на диване почти сто часов, решили подарить по дивану — каждому. Наградят и 13-летнего мальчика, который просидел на диване три дня.

«Белгородчина» узнала, что в деревне Чернянке ищут енота. Животное с говорящей кличкой Жулик шестые сутки скрывается от хозяев. Во время обычной прогулки он испугался громкого звука, сорвался со шлейки и сутки сидел на дереве. Приехавшие на зов помощи спасатели попытались его оттуда снять, но он вырвался, упал с большой высоты и убежал в лес. Владельцы надеются, что не навсегда. Пока в поисках не помогли ни добровольцы, ни квадрокоптер, ни обращения к людям в соцсетях.

Северо-Западный федеральный округ

Во время праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге опять обманули множество туристов, которым пообещали лучшие виды на салют и парусник. «Как дела, Санкт-Петербург?» пишет, что места предлагали на крышах, «билеты» стоили от шести до 15 тысяч рублей. Но с крыш не был виден даже салют, а кроме того, туристов оттуда быстро выгнали жильцы домов.

«В Карелию привезли гигантского комара», — сообщает «Карельский гранит». Это памятник из дерева. Его поставили в заповеднике «Кивач». Он похож не только на комара, некоторые могут принять его за муху или другое насекомое.

Тем временем памятник Петру I в Петрозаводске одели в тельняшку. Традиции наряжать монумент придерживаются выпускники местного речного училища. «ТопГан» передает, что с обычаем, как и положено, борются представители администрации учебного заведения и городских властей. Но, несмотря на все препятствия, из года в год будущие моряки готовят к своему выпуску тельник «царского» размера, после чего изыскивают возможность одеть статую основателя Петрозаводска.

Приволжский федеральный округ

«Голос торамы» рассказал, что недавно в Краснослободский район Мордовии пасечнику пришла посылка с пчелами. Оказывается, через «Почту России» можно пересылать… пчел. Их везут с большой осторожностью: в контейнерах со специальным питанием. В одной емкости обычно находится пчелиная матка и девять рабочих пчел. На посылках стоит метка: «Осторожно. Пчелы».

Получивший большую известность пермский робот «Дуняша» может надеть паранджу или стать мужчиной. Дело в том, что компания-производитель договаривается о поставке «дуняш» в ОАЭ. Одна из проблем — внешность робота: если делать «Дуняшу» в парандже, есть вероятность потерять светскую аудиторию, если оставить, как есть, можно потерять консерваторов. Поэтому идут разговоры о том, чтобы сделать мужскую версию робота. Тем более, что в ОАЭ в индустрии сервиса в основном работают мужчины, передает «Большая П».

В Пермском крае готовятся к конкурсу по метанию коровьих лепешек. Кажется, конкурс уже стал особой пермской традицией. «Высмеяли все, уже не раз. Но вот почему-то прижилась традиция, из раза в раз конкурс повторяется. В общем, укоренился «коровяк» в числе пермских массовых праздников», — пишет «Пермский глобус». В этот год «коровяк» пройдет 9 июля в селе Крылово.

В Башкирии готовятся открыть для гостей… копию пещеры. «Башкирский домовой» пишет, что копия появится возле пещеры музея-заповедника «Шульган-Таш», где жили древние люди. Сама пещера закрыта, потому что внутри у нее много наскальных рисунков, и ученые боятся, что их могут повредить посетители.

Южный федеральный округ

«Типичный Краснодар» рассказал редкую историю со счастливым концом: про владелицу внедорожника, которого смыло в море в Сочи. Видео с горько плачущей женщиной стало вирусным, и на него обратили внимание на автозаводе и решили подарить женщине новый «УАЗ Профи». Поводов для грусти стало меньше.

В Краснодарском крае, в Усть-Лабинске две женщины утащили игрушки с мемориала малолетним узникам концлагерей. Судя по тому, что дамы ограбили мемориал днем, они не видели в своих действиях ничего предосудительного. Однако у российского законодательства свой взгляд на такое поведение. Расхитительницы мемориала могут быть наказаны штрафом либо даже лишением свободы, сообщает «Кубанская телега».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Северной Осетии две дамы ехали в такси, когда начался камнепад и Транскавказскую магистраль перекрыли. Женщины оказались отрезаны селевым потоком. Им пришлось пересесть в ковш бульдозера, чтобы пересечь препятствие. «Новости Ставрополья» полагает, что поездка на Кавказ им запомнится надолго.

Уральский федеральный округ

У жителей поселка Горноуральский под Нижним Тагилом весной несколько недель из кранов текла «ароматизированная» вода — с запахом навоза. TagilCity пишет, что по итогам разбирательства выяснилось: запах воде придавал местный агрокомплекс. Сейчас проблемы на очистных сооружениях решены.

Сибирский федеральный округ

Невероятная история произошла в Красноярке: молния выбила входную дверь в подъезде многоквартирного дома. Дело было ночью, пишет «Красноярск №1». Утром жильцы сообщили в дежурную часть, что подъездная дверь повреждена, на место прибыли полицейские. Они выяснили, что дверь выбита во время разгула стихии.

Про «минутку креатива от иркутских воров» пишет Babr Mash. Мошенники переодевались в рабочих, спускались в люки и воровали кабели для сдачи в металлолом, оставляя горожан без интернета. Зарабатывать так на жизнь получилось не долго: правоохранители поймали лжеремонтников с поличным. Им грозит пять лет заключения.

Дальневосточный федеральный округ

Во Владивостоке поставили рекорд Дальнего Востока. Здесь прошла самая массовая игра в «Квиз Плиз». Под открытым небом «помериться интеллектом» собрались пятьсот человек. Темой стала история Владивостока. Участники отвечали на вопросы о прошлом города, знает «Право руля!»

«Смотровая вышка» пишет, что в Магадане установили феромонные ловушки на насекомых-вредителей. Жители города приняли их за кормушки для птиц. Они стали сыпать в капсулы корм, перетаскивать ловушки туда, где летает больше птиц. Их просят так больше не делать.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 8 июля.