Мельбурн, Австралия, 1 июля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. C 1 июля все домохозяйства штата Виктория (юго-восток Австралии) имеют право на единовременную выплату в размере 250 долларов благодаря бонусной программе правительства штата Об этом сообщил телеканал NineNews.

Цитата из м/ф «Утиные истории», реж. Боб Хэтчкок, 1987, США Деньги

Премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс объявил о выплатах, которые обойдутся штату в 250 миллионов долларов, еще в мае. Тогда он сказал, что выплаты будут осуществляться, чтобы помочь людям справиться с ростом стоимости жизни на континенте.

Как пишут журналистам, каждая семья без исключения имеет право получить единовременную выплату в размере 250 долларов. Для этого жителям штата Виктория необходимо зарегистрироваться на специальном правительственном веб-сайте Energy Compare.

Отмечается, что платежи будут производиться на банковский счет, указанный при онлайн-регистрации, уже с 1 июля.