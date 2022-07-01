Женева, Швейцария, 1 июля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Женеве завершилась конференция с участием представителей двух альтернативных правительств Ливии. Об этом 1 июля сообщает Al-Hadath.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По данным журналистов, в переговорах приняли участие спикер парламента Акила Салех и глава Верховного совета Ливии Халед аль-Машри.

Как отметил Акила Салех, по итогам переговоров был достигнут определённый консенсус по большинству спорных моментов. В частности, участники переговоров договорились о формировании конституционной базы для проведения президентских выборов в Ливии. О достижении соглашения заявил и его оппонент Халед аль-Машри.

«Была достигнута договоренность о разработке конституции, направленной на построение гражданского и демократического государства, в котором достигается принцип равноправия ливийцев и предоставляется право на участие для всех в строительстве государства, выработке и реализации политических и экономических решений», — сказал аль-Машри.