Молдавия, , 12:57 — REGNUM Пока Молдавией руководят президент Майя Санду и её партия «Действие и солидарность», ситуация в стране будет ухудшаться. Об этом 1 июня на протестном митинге в Кишинёве заявил депутат парламента республики от Партии социалистов (ПСРМ) Богдан Цырдя, сообщает пресс-служба ПСРМ.

Протесты в Кишиневе Партия Социалистов Республики Молдова

«Сегодня они ликвидируют университеты, чтобы у этой страны не было будущего. Та же будет и с больницами, будут отбираться земли. Каждый год будет голод и гей-парады — вот какое будущее нам готовят эти воры», — сказал Цырдя.

Акция проходит возле парламента страны. Протестующие выступают против курса властей, который привёл к значительному снижению уровня жизни в стране. Также активисты требуют отказаться от сокращения числа вузов в стране. Они требуют отставки президента и правительства.

Напомним, оппозиционные партии Молдавии регулярно проводят протестные акции. Экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон и лидер партии «Шор» Илан Шор ранее сделали заявления, что всем оппозиционным силам нужно объединиться, чтобы сменить правящий режим.

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