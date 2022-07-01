Москва, 1 июля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Союзные силы ведут успешное наступление на оккупированный ВСУ город Лисичанск Луганской Народной Республики. Об этом 1 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

В министерстве рассказали, что продолжается успешное наступление в районе Лисичанска.

«За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка», — говорится в заявлении.

Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску.

В Минобороны уточнили, что украинская армия несёт большие потери — только в Верхнекаменке за сутки ВСУ потеряли 120 человек убитыми, в Верхнекаменском — 70 человек.