Канберра, , 12:57 — REGNUM Несмотря на то, что число случаев гриппа в Австралии растет, граждане по-прежнему должны осознаваться, что вероятность заболевания COVID-19 остается высокой. Об этом 1 июля сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В свою очередь профессор эпидемиологии Нэнси Бакстер отмечает, что «каждый раз, когда человек заражается [коронавирусом], у него появляются дополнительные риски».

«Речь не идет об одном и том же сценарии. Если у вас был COVID-19 хотя бы один раз, вы точно не захотите переболеть им снова … Каждый раз, когда вы заболеваете COVID-19, у вас есть риск серьезно заболеть, и у вас есть риск получить долгосрочные симптомы, а также приобрести постковидный синдром», — предупредила профессор.

Бакстер предупредила, что в связи с тем, что ограничения по COVID-19 в Австралии почти полностью сняты, «жить так, как будто COVID-19 вообще не существует» не следует.