Москва, 1 июля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия смогли достичь поистине образцового уровня стратегического партнёрства и союзничества. Об этом сегодня, 1 июля, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, проходящего в Гродно.

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Президент подчеркнул, что Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции. Россия и Белоруссия продолжают последовательно наращивать сотрудничество в различных сферах.

«Главное, что Россия и Белоруссия не только хранят, но и преумножают славные традиции крепкой дружбы и взаимовыручки. Причём делается это на принципах взаимного уважения, поддержки и учёта интересов друг друга», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поздравил граждан Белоруссии с предстоящим государственным праздником — Днём независимости.

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