Оренбург, 1 июля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Оренбургской области 30 июня госпитализированы шесть пациентов с коронавирусной инфекцией. Сутками ранее отмечено девять госпитализаций, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в стационарах лечатся 53 человека с COVID-19. Состояние 19 пациентов оценивается медиками как тяжёлое. Пятеро находятся на ИВЛ. Ещё 33 пациента получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в Оренбуржье выявили 217 362 заражения коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 20 новых случаев. Оправились от болезни в общей сложности 212 403 оренбуржца. От COVID-19 скончались 4026 человек.