п. Тёткино, , 12:53 — REGNUM В Курской области рядом с посёлком Тёткино 1 июля военные выполняют боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Специальная военная операция Телеграм-канал администрации Курской области

«Ведётся огонь по заранее выявленным целям. Мы просим жителей посёлка и прилегающих населённых пунктов не волноваться, ситуация отрабатывается в штатном режиме», — говорится в сообщении.