Томск, , 12:53 — REGNUM В новом учебном году более половины школьников в Томске будут получать горячее питание за счёт бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Школьная столовая Poelidovolen.ru

«В 2022-2023 учебном году горячее питание за счёт средств бюджета будут получать порядка 35,5 тысяч детей, что составит почти 55% от всех школьников города», — отметили в мэрии.

По словам начальника департамента образования Максима Савенкова, бесплатное питание предусмотрено для 26 тыс. учащихся начальных классов, 6 тыс. школьников из льготных категорий, а также 3,5 тыс. учеников с ограниченными возможностями здоровья.