Париж, 1 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Десять человек привлечены к уголовной ответственности за «непредумышленное убийство», «непреднамеренное телесное повреждение», «создание угрозы жизни других людей», «преступное сообщество» и «пособничество незаконному въезду, передвижению и проживанию» после того, как 27 мигрантов утонули в проливе Ла-Манше в ноябре 2021 года, сообщает Franceinfo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Десять человек связаны с миграционной сетью. По данным источника в суде, эти люди в возрасте от 21 до 41 года привлечены к уголовной ответственности. Шестеро находятся в предварительном заключении и четверо под надзором суда.

Напомним, 24 ноября 2021 года 17 мужчин, семь женщин, двое подростков и 7-летний ребенок утонули после крушения лодки, которая должна была доставить их из Франции в Великобританию. Это были курды из Ирака и Ирана, а также мигранты из Эфиопии, Афганистана, Сомали и Египта.