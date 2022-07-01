Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Известный актёр Уоллес Лэнгэм («Шоколадная война») примет участие в съёмках второго сезона сериала «Перри Мэйсон». Об этом сообщило издание Variety 30 июня.

Уоллес Лэнгэм Цитата с канала Omeleto

Как сообщил источник, в предстоящем шоу Лэнгэм исполнит роль адвоката обеспеченной предпринимательницы. В сериале также сыграют Мэттью Риз, Крис Чок и Джульет Райлэнс, ранее снимавшиеся в первом сезоне.

Напомним, сериал «Перри Мэйсон» основан на персонажах романов Эрла Стэнли Гарднер. Премьера первого сезона шоу состоялась 21 июня 2020 года на HBO.

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