Вашингтон, 1 июля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Известный актёр Уоллес Лэнгэм («Шоколадная война») примет участие в съёмках второго сезона сериала «Перри Мэйсон». Об этом сообщило издание Variety 30 июня.

Цитата с канала Omeleto Уоллес Лэнгэм

Как сообщил источник, в предстоящем шоу Лэнгэм исполнит роль адвоката обеспеченной предпринимательницы. В сериале также сыграют Мэттью Риз, Крис Чок и Джульет Райлэнс, ранее снимавшиеся в первом сезоне.

Напомним, сериал «Перри Мэйсон» основан на персонажах романов Эрла Стэнли Гарднер. Премьера первого сезона шоу состоялась 21 июня 2020 года на HBO.