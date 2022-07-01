Москва, 1 июля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Командный спорт сближает и способствует формированию взаимного доверия. Об этом 1 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«На самом деле спорт, такой командный спорт, как хоккей — он, наверное, способствует сближению, способствует формированию взаимного доверия. С этой точки зрения в своё время это была очень хорошая позитивная практика в самом начале президентского пути господина Ниинистё», — заявил Песков.

«Ну, теперь он говорит, что не будет играть. У Путина нет недостатка в членах его команды, общей команды. Путин в хоккей играет, и делает это регулярно», — указал он.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не стал бы снова играть в хоккей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.