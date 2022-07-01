Москва, 1 июля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ проведёт 1 июля президент России Владимир Путин. Об этом 1 июля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Совещание Путина с постоянными членами Совбеза

«В течение дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Традиционно мы предоставим информацию», — сказал Песков.

Также он сообщил, что у Путина запланирован ещё ряд встреч и совещаний непубличного характера.