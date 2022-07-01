Омск, , 12:49 — REGNUM Перед судом предстанет житель Омска, изнасиловавший и убивший девушку. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июля в следственном управлении СКР по Омской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Уголовное дело против 21-летнего мужчины направлено в суд. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Установлено, что мужчина, желая возобновить ранее прекращённые отношения, утром 23 декабря 2021 года пришёл к своей 20-летней знакомой. Девушка проживала в Омске на улице 22-я Северная.

Когда родственница девушки ушла на работу, злоумышленник вошёл в дом. Он предложил омичке восстановить отношения и вступить в интимную связь. Получив отказ, он изнасиловал девушку.

Испугавшись, что омичка может заявить на него в полицию, мужчина решил убить её. Он задушил потерпевшую, забрал её телефон и скрылся.

Подозреваемый был задержан. Расследование завершено. Омичу грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии утверждено обвинительное заключение в отношении 46-летнего мужчины, который обвиняется в серии изнасилований своей 14-летней племянницы.

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