Люберцы, Московская область, 1 июля 2022, 12:49 — REGNUM В подмосковном городе Люберцы планируется построить новый детский сад. Об этом 1 июля сообщается на сайте правительства Московской области.
Образовательное учреждение будет рассчитано на 120 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется в мае 2024 года.
«Здание возведут в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования», — сказано в сообщении.
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