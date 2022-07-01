Люберцы, Московская область, 1 июля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В подмосковном городе Люберцы планируется построить новый детский сад. Об этом 1 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

http://www.gradkostroma.ru Детский сад

Образовательное учреждение будет рассчитано на 120 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется в мае 2024 года.

«Здание возведут в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования», — сказано в сообщении.