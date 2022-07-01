Москва, 1 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Российская авиация и артиллерия за прошедшие сутки поразили 32 пункта управления, радиолокационную станцию, три склада боеприпасов, а также живую силу и военную технику украинских ВСУ, сообщили 1 июля в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 32 пункта управления ВСУ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе Катранка Одесской области, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 297 районах», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявиди, что в Вооруженных силах Украины растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.

Читайте также: Минобороны РФ: в украинской армии растет число дезертиров