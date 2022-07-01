Тутаев, Ярославская область, 1 июля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Тутаевском районе Ярославской области загорелся полигон твёрдых коммунальных отходов ООО «Экорегион» в районе деревни Ильинское. Об этом сообщает правительство региона.

Правительство Ярославской области Пожар на полигоне в Ярославской области

По данным ГУ МЧС России по Ярославской области, пожар начался 30 июня в 22.00. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. На месте проводится проливка силами пожарно-спасательных частей № 12 и № 20 МЧС России. Это позволило предотвратить распространение огня. Тушение продолжается.

При ликвидации пожара задействованы 2 бульдозера, также на подъезде 3 экскаватора и 2 трактора, один из них гусеничный. Очаг возгорания проливается водой и засыпается грунтом для предотвращения доступа воздуха к месту горения. На полигоне постоянно работают более 10 человек.

«Задымление в сторону населенного пункта отсутствует. Продолжается проливка отсыпка инертным материалом с использованием спецтехники места возгорания», — сказала и. о. директора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Ольга Стукалова.

1 июля состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Тутаевского района. На нём принято решение оказать подвоз питания пожарным и грунта для засыпки места возгарания. Кроме того, к тушению привлекут местную добровольную пожарную дружину.