Ханты-Мансийск, , 12:46 — REGNUM В Югре за сутки на 1 июля с COVID-19 госпитализировали четырёх человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 1 июля в Югре выписали из ковидных госпиталей 30 человек. Выявили 20 заражённых, на 10 человек меньше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стала Нягань — 12 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 1 июля лабораторно подтверждено 211 336 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 208 546 человек, скончались 2556 (ни одного человека за сутки).

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