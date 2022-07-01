Осло, , 20:24 — REGNUM Норвежский метеорологический институт сообщил, что многие метеорологические станции установили новые рекордно высокие температуры для июня. Температура приблизилась или превысила 30 градусов по Цельсию по всему региону, установив новые рекордные максимумы в некоторых местах. Об этом сообщает ArcticToday.

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На архипелаге Шпицберген, расположенному на полпути между материковой Норвегией и Северным Полюсом, общее повышение температуры в 5—7 раз превышает среднемировое увеличение.

На побережье холодного Норвежского моря в городе Тромсе температура побила июньский рекорд, преодолев отметку в 29,9 градусов по Цельсию.

Самую высокую температуру зафиксировала самая северная метеостанция Финляндии в Нуоргаме, где температура составила 317 градусов по Цельсию.

В арктической столице России Мурманске также был установлен новый рекорд июня — 30,2 градуса по Цельсию.

Отметим, что согласно исследованиям, в северной части Баренцева моря, включая Шпицберген, в настоящее время наблюдается повышение температуры даже в 2 — 2,5 раза выше, чем среднее повышение температуры в Арктике.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что согласно данным исследования Университета Брауна (США), таяние льдов в Северном Ледовитом океане может привести к появлению новых торговых путей в международных водах.

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