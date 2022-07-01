Осло, 1 июля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Норвежский метеорологический институт сообщил, что многие метеорологические станции установили новые рекордно высокие температуры для июня. Температура приблизилась или превысила 30 градусов по Цельсию по всему региону, установив новые рекордные максимумы в некоторых местах. Об этом сообщает ArcticToday.

ИА REGNUM

На архипелаге Шпицберген, расположенному на полпути между материковой Норвегией и Северным Полюсом, общее повышение температуры в 5—7 раз превышает среднемировое увеличение.

На побережье холодного Норвежского моря в городе Тромсе температура побила июньский рекорд, преодолев отметку в 29,9 градусов по Цельсию.

Самую высокую температуру зафиксировала самая северная метеостанция Финляндии в Нуоргаме, где температура составила 31,7 градусов по Цельсию.

В арктической столице России Мурманске также был установлен новый рекорд июня — 30,2 градуса по Цельсию.

Отметим, что согласно исследованиям, в северной части Баренцева моря, включая Шпицберген, в настоящее время наблюдается повышение температуры даже в 2 — 2,5 раза выше, чем среднее повышение температуры в Арктике.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что согласно данным исследования Университета Брауна (США), таяние льдов в Северном Ледовитом океане может привести к появлению новых торговых путей в международных водах.

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