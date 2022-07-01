Тула, , 12:45 — REGNUM Два автомобильных моста и пять пешеходных мостов восстановят в Тульской области силами Министерства обороны России Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Мост в Тульской области Управление пресс-службы правительства Тульской области

Работы проведут в рамках специально-тактических учений по обращению губернатора Алексея Дюмина.

Мосты будут восстановлены в Белевском, Веневском, Куркинском, Плавском и Щекинском районах, общая протяженность объектов — 342 м.

«В населенных пунктах, включенных в план этого года, мостовые переходы находятся в аварийном состоянии. Содействие Минобороны позволит улучшить качество жизнь более шести тысяч людей в городах и отдаленных селах региона», — прокомментировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов.

Так, уже начались работы по восстановлению 90-метрового автомобильного моста через реку Дон в селе Орловка Куркинского района. В возведении участвуют 76 военнослужащих, задействовано 19 единиц техники. Завершить работы планируется уже к 10 июля. Мост обеспечит транспортную доступность для 400 человек. Работы на всех мостах планируется завершить до 31 октября.

Всего с 2018 года благодаря взаимодействию региона и Минобороны России восстановлено 26 мостовых сооружений в 12 районах области.