Семь мостов в Тульской области восстановят силами Минобороны
Тула, 1 июля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Два автомобильных моста и пять пешеходных мостов восстановят в Тульской области силами Министерства обороны России Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.
Работы проведут в рамках специально-тактических учений по обращению губернатора Алексея Дюмина.
Мосты будут восстановлены в Белевском, Веневском, Куркинском, Плавском и Щекинском районах, общая протяженность объектов — 342 м.
Так, уже начались работы по восстановлению 90-метрового автомобильного моста через реку Дон в селе Орловка Куркинского района. В возведении участвуют 76 военнослужащих, задействовано 19 единиц техники. Завершить работы планируется уже к 10 июля. Мост обеспечит транспортную доступность для 400 человек. Работы на всех мостах планируется завершить до 31 октября.
Всего с 2018 года благодаря взаимодействию региона и Минобороны России восстановлено 26 мостовых сооружений в 12 районах области.