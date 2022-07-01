Ставрополь, 1 июля 2022, 12:45 — REGNUM В Ставропольском крае принято решение суда о взятии под стражу местного жителя, который обвиняется в истязании собственного ребенка. Ранее по факту преступления было возбуждено уголовное дело.
Как установлено в ходе предварительного расследования, у мужчины к трехлетней девочке сложились «личные неприязненные отношения». Он не раз избивал её, нанося удары рукой по голове и телу, заставлял становиться на колени на соль и крупу, политые уксусом. Зафиксировано также нанесение не менее 40 ударов проводом от удлинителя по рукам, ногам и голове.