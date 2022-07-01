Ставрополь, 1 июля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Ставропольском крае принято решение суда о взятии под стражу местного жителя, который обвиняется в истязании собственного ребенка. Ранее по факту преступления было возбуждено уголовное дело.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Ребенок

«Суд с учетом всех данных о личности гр. Б., тяжести преступления, в совершении которого подозревается последний, отсутствия оснований для применения меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, избрал в отношении гр. Б. меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Октябрьском районном суде города Ставрополя.

Как установлено в ходе предварительного расследования, у мужчины к трехлетней девочке сложились «личные неприязненные отношения». Он не раз избивал её, нанося удары рукой по голове и телу, заставлял становиться на колени на соль и крупу, политые уксусом. Зафиксировано также нанесение не менее 40 ударов проводом от удлинителя по рукам, ногам и голове.