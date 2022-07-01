Санкт-Петербург, 1 июля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В районных судах Санкт-Петербурга проводится эвакуируют граждан в связи с получением электронных писем, содержащих угрозу взрыва в зданиях судов, музеях Петербурга, а также в вагонах метрополитена.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский Городской Суд

В письмах содержится требование об увольнении двоих сотрудниц Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга — Дарьи Лебедевой и Дарьи Лисицкой. «Страдать будут все!», — угрожают авторы посланий.

«Требования авторов писем Объединенную пресс-службу судов г. Санкт-Петербурга вдохновили на еще более активную работу!», — ответили в ОПС на угрозы злоумышленников.

Напомним, уже несколько лет суды Петербурга получают письма с анонимными угрозами. К счастью, ни в одном случае реальность опасности не подтвердилась.