Ростов-на-Дону, 1 июля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве учредителя дагестанской газеты «Черновик». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда сегодня, 1 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

На скамье подсудимых оказались четыре человека. Им было предъявлено обвинение по ряду уголовных дел. Двоим участникам преступления назначено 16 лет колонии строгого режима, ещё двоим — 23 и 24 года. Трое получили тюремный срок по совокупности с ранее вынесенными приговорами.

ИА REGNUM сообщало, что учредитель дагестанского еженедельника «Черновик» Хаджимурад Камалов был застрелен в декабре 2011 года. Потерпевший скончался в медицинском учреждении. В начале июня 2020 года центральный аппарат СКР переквалифицировал это преступление с обычного убийства на статью о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, которая предусматривает более суровое наказание. Следствие пришло к выводу, что смерть Камалова была непосредственно связана с его журналистской и общественной деятельностью.