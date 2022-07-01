Пермь, 1 июля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Пермском крае 30 июня госпитализированы 12 пациентов. Предыдущий суточный показатель увеличился на два, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе выявили 371 450 заражений коронавирусом, в том числе 45 случаев — за последние сутки. Новые факты отмечены в девяти муниципальных образованиях: в Перми, Березниках, Краснокамске, Верещагинском, Нытвенском, Добрянском, Октябрьском, Очерском и Александровском муниципальных и городских округах.

От болезни оправились в общей сложности 362 319 человек. Жертвами COVID-19 стали 8840 пермяков. За последние сутки зафиксировано два летальных исхода.