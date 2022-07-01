Тирасполь, 1 июля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Жители Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) продолжают сталкиваться с серьёзными проблемами при получении или переоформлении паспорта РФ. Об этом 1 июня заявил на коллегии МИД ПМР глава Приднестровья Вадим Красносельский.

Иван Шилов ИА REGNUM Вадим Красносельский

Он отметил, что проблема давно не решается, очереди в российское консульство в Тирасполе сохраняются.

«Люди выступают с понятным требованием — не могут продлить российский паспорт. Нужно ездить, лечиться, учиться. Ну как так? — сказал Красносельский. — Где была проблема, там она и осталась. Мы сигнализируем России».

Стоит отметить, что консульство РФ в Приднестровье приостановило приём граждан после объявления пандемии коронавируса. Потом работа возобновилась, но с ограничениями. В ПМР уже десятки тысяч граждан не могут обменять паспорт. В январе 2022 года в МИД России пообещали принять меры по сокращению очереди.