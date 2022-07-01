Москва, 1 июля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден рассчитывает в ходе своего визита в Саудовскую Аравию добиться увеличения добычи нефти странами Персидского залива. Саудовская Аравия и ОАЭ считаются единственными странами в ОПЕК, у которых имеются резервные мощностями для увеличения глобальных поставок, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Priwo Штаб-квартира ОПЕК

«Однако президент Франции Эммануэль Макрон сообщил ему, что саудовцы и другие крупные производители Персидского залива уже близки к максимальной мощности и не смогут помочь Байдену, даже если захотят.

Максимум, который Саудовская Аравия может предоставить рынку в моменте, это увеличить добычу на 150 тыс. баррелей в сутки, что явно недостаточно, чтобы компенсировать нехватку российской нефти.

На данный момент Саудовская Аравия производит 10,5 млн баррелей в сутки, в теории максимальная мощность добычи может быть увеличена на 2 млн баррелей в сутки до 12,0-12,5 млн.

ОАЭ добывают около 3 млн баррелей в сутки, имеют мощность 3,4 млн и работают над увеличением до 4 млн баррелей в сутки. Но опять же, это теоретические производственные мощности, и чтобы их реализовать потребуется не один год строительства инфраструктуры, производства и миллионные инвестиции, а нефть нужна Евросоюзу здесь и сейчас.

ЕС ищет способы заменить 2 млн баррелей в сутки российской нефти и около 2 млн баррелей в сутки нефтепродуктов, которые она импортировала из Москвы и как можно быстрее.

Байден продолжает настаивать на ужесточении ограничений на поставку нефти из России, однако ужесточение антироссийских санкций грозит как Европе, так и Западу более значительным ущербом, чем РФ.

30 июня Байден сообщил, что лидеры «большой семерки» (G7) поручили своим командам проработать детали ценовых ограничений на импорт нефти из России. По словам американского президента, этот шаг поможет снизить доходы российских властей от экспорта энергоресурсов и «не навредить американцам на заправках.

Однако на фоне эмбарго на российскую нефть последние два месяца цены на бензин в США росли. В середине июня достигли рекордного показателя — $5 за галлон (3,785 л). Сейчас средняя цена бензина в США примерно составляет $4,897 за галлон. Цены на топливо в Европе тоже достигли рекордных значений и с начала 2022 года выросли на бензин на 48,4%, на дизель — на 56,5%.

Создается такое впечатление, что Запад не понимает, что его ограничения не стабилизируют цену нефти на рынке, а, наоборот, усугубят уже существующий мировой дефицит. Мировые цены на нефть неуклонно растут в последние месяцы из-за нехватки предложения и восстановления спроса после эпидемии коронавируса», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, французский лидер Эммануэль Макрон делает попытки убедить президента США Джозефа Байдена не ограничивать поставки нефти из России.

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