Анкара, , 12:42 — REGNUM Если судить по турецким СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал крупную геополитическую победу на саммите НАТО в Мадриде, пишет 1 июля Bloomberg. «Турция стукнула кулаком по столу, Европа встала на колени», — заявила консервативная газета Yeni Akit.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

В ближайшие недели и месяцы Эрдоган использует все возможности для того, чтобы поставить себе в заслугу успех на саммите, поскольку страна готовится к президентским выборам и Эрдоган рассчитывает на переизбрание.

Но что на самом деле получил Эрдоган от Запада? Возможно, не так много, как кажется на первый взгляд.

Турция попросила Швецию и Финляндию выдать 33 человека. Однако объявленное в Мадриде соглашение не обязывает Швецию и Финляндию передавать конкретных лиц и тем более не обязывает их менять свои законы об экстрадиции. Бремя доказательств, которых они потребуют от Турции, будет велико, и едва ли кто-то из 33 человек будет посажен на самолет до Анкары в ближайшее время.

Другое обязательство в трехстороннем соглашении несколько более значимо: скандинавские страны снимут эмбарго на поставки оружия в Турцию. Однако оружие, которого Анкара жаждет больше всего, как правило, американское, а на этом фронте Эрдоган не добился прорыва.

То, что Турция сможет покупать самолеты F-16, вряд ли было большой уступкой: этого ждали уже давно. Главным препятствием был Конгресс, который задерживал продажу, чтобы наказать Эрдогана за решение приобрести российские системы С-400. И даже там возражения пошли на убыль еще до того, как возникли разногласия по поводу расширения НАТО.

В любом случае, F-16 — это лишь утешительный приз. Турция по-прежнему не может приобретать более современные F-35.

Что касается личной встречи с президентом США Джо Байденом, то Эрдоган, конечно, может использовать их совместные снимки для рекламы своего статуса мирового лидера. Но Байден не изменит своего мнения о том, что глава Турции — диктатор и что США должны «придать смелости» его противникам, чтобы те одолели его в следующем году. Еще может оказаться, что Байден не столько улыбался Эрдогану, сколько скалил зубы.

А что до встречи НАТО на южном фланге, то это была не столько уступка Турции, сколько поблажка Испании, принимающей саммит, которая хотела обсудить вопросы миграции и групп боевиков в Африке.

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