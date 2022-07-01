Москва, , 12:40 — REGNUM От Кремля никаких комментариев по поводу задержания ректора РАНХиГС Владимира Мау не будет. Об этом 1 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, от Кремля не будет никаких комментариев», — заявил Песков.

30 июня был задержан в Москве Владимир Мау, возглавляющий с 1992 г. РАНХиГС. Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств. В частности, он проходит обвиняемым по делу об особо крупном мошенничестве, возбужденному в отношении директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева и бывшего замминистра просвещения Марины Раковой.